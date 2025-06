Rond 16.35 uur kreeg Brandweer Westhoek een oproep binnen voor een ontploffing in de Geluwestraat in Zonnebeke. Ter plaatse bleek het te gaan om een explosie in een woning, vermoedelijk veroorzaakt door een gasketel. De ontploffing ging gepaard met hevige rookontwikkeling en brand.

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de woning liep zware schade op. Twee bewoners raakten gewond en werden overgebracht naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper voor verdere verzorging.