Aan de hand van verschillende filmpjes op sociale media, startte de politie een onderzoek. Het parket bevestigt nu dat er een persoon gevat is die in aanmerking komt voor de ontploffing van de vuurwerkbom op oudejaarsnacht in Emelgem bij Izegem. De 19-jarige jongeman werd voorgeleid en is ondertussen vrijgelaten onder voorwaarden.