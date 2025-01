De politie en brandweer arriveerden snel na een melding, maar troffen ter plaatse niemand meer aan. Tot op heden is er geen melding van gewonden. De oorzaak wordt onderzocht, en het incident wordt beschouwd als opzettelijke brandstichting. Het is nog onduidelijk of de explosie veroorzaakt werd door legaal of illegaal vuurwerk, want vuurwerk mocht afgestoken worden tussen bepaalde uren.