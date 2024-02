Vanmorgen werd een grote vliegtuigbom aangetroffen op het strand ter hoogte van het Koningin Elisabeth Instituut in Koksijde. De bom van meer dan 100 kilogram werd verplaatst richting de Schipgatduinen.

Ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse en bracht het springtuig veilig tot ontploffing. In principe komen zulke bommen wel vaker voor in die regio. Ze zitten diep onder het zand, dus de kans dat je er al eens gewetenloos bent over gewandeld is groot.