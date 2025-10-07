17°C
Nieuws
Izegem

Bewo­ners kun­nen na ont­plof­fing van­avond terug­ke­ren, behal­ve Mathi­as: onwe­zen­lijk”

Na de explosie van de batterij van een hybridewagen in een garage in Izegem, lijkt het erop dat de meeste bewoners van het appartementsgebouw kunnen terugkeren. Twee stabiliteitsexperten kwamen het gebouw controleren, en hebben het intussen vrijgegeven. 

Zaterdagavond zorgde de ontploffing van de batterij voor een enorme ravage. Mathias Penninck, een van de bewoners, herinnert zich het moment nog goed.

"Ik zat in de keuken met een drankje uit de frigo toen ik een enorme knal hoorde. Ik zag het raam wegvliegen en ben meteen naar buiten gesprongen. Het is nog steeds onwezenlijk dat ik er zonder ook maar één schrammetje vanaf kwam", vertelt Mathias.

"Het is nog steeds onwezenlijk dat ik er zonder ook maar één schrammetje vanaf kwam."

Mathias Penninck, bewoner

Wachten op groen licht

Vandaag kwamen twee experten langs om de stabiliteit van het gebouw te controleren. Dankzij de blokpolis van de syndicus, die het volledige gebouw verzekert, kon snel een eerste prognose gemaakt worden.

"Voor de meeste bewoners ziet het er positief uit. Zij zouden vanavond weer naar huis kunnen, maar definitief groen licht moeten we nog afwachten van de twee experts", zegt Bruno Lambert, eerste schepen van Izegem, vanmiddag. En dat is er intussen ook gekomen. De gasleidingen en nutsvoorzieningen worden eerst nog gecontroleerd en dan kan het opruimen beginnen. 

Bruno Lambert

Eerste schepen Bruno Lambert

"Je kan er maximaal vijf minuten binnen blijven"

Het gebouw telt in totaal zeven appartementen. Eén stond leeg en een andere bewoner verbleef tijdelijk in een woon-zorgcentrum. Alleen Mathias moet nog even geduld uitoefenen. Hij kan voorlopig nog niet terugkeren naar zijn appartement, dat vlak naast de garage ligt waar de batterij ontplofte.

Schade appartement

Bewoner Ignace Serruys wacht het herstel van de schade af om terug in zijn appartement te wonen. "Het appartement is vrijgegeven, maar door de rookschade kun je er maximaal vijf minuten binnen blijven. De ramen zijn volledig scheefgetrokken, dus eerst moeten die hersteld worden", besluit Ignace. 

Bewoner Ignace

Bewoner Ignace Serruys wacht op de herstellingen om terug in z'n appartement te trekken.

Ontploffing

