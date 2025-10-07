Zaterdagavond zorgde de ontploffing van de batterij voor een enorme ravage. Mathias Penninck, een van de bewoners, herinnert zich het moment nog goed.

"Ik zat in de keuken met een drankje uit de frigo toen ik een enorme knal hoorde. Ik zag het raam wegvliegen en ben meteen naar buiten gesprongen. Het is nog steeds onwezenlijk dat ik er zonder ook maar één schrammetje vanaf kwam", vertelt Mathias.