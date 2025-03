Burgemeester van Brugge Dirk De fauw (CD&V) benadrukt het belang van het project voor de stad. "De voormalige Veemarkt wordt niet zomaar een nieuwe woonwijk, maar een levendig stadsdorp waar architectuur, duurzaamheid en leefbaarheid samenkomen. De combinatie van een indrukwekkende ondergrondse infrastructuur met een prachtig park maakt dit project uniek. Brugge zet hiermee een belangrijke stap naar een duurzame en innovatieve toekomst."

Het BULA-project is volgens de projectontwikkelaar bovendien het grootste geothermische project ooit in België. Het geometrisch verwarmingssysteem maakt gebruik van aardwarmte voor de verwarming van de gebouwen in de winter en koeling in de zomer.