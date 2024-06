Het incident gebeurde kort na half vijf donderdagmiddag, op de botenhelling aan de brug in de Wevelgemstraat. Daar kunnen eigenaars hun bootje in of uit het water van de Leie halen. Daarbij trok een bootje een auto en aanhangwagen mee de Leie in.

“Er raakte niemand gewond,” bevestigt de brandweer aan onze redactie. “Een takelaar moet de auto uit het water halen.”