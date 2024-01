De Boerenbond is van mening dat het bijgestuurd stikfstofakkoord terug naar de tekentafel moet worden gestuurd. Dat meldt de landbouworganisatie maandagavond in een persbericht. Als de meerderheid niet aan de slag gaat met het kritische advies van de Raad van State, dan zal de Boerenbond naar het Grondwettelijk Hof stappen.

Eerder op maandag had de Raad van State andermaal kritiek op het voorliggende akkoord. "Het advies toont eens te meer dat het voorliggend stikstofdecreet een wankel kaartenhuisje is. De enige weg vooruit is en blijft terugkeren naar de tekentafel en werken op basis van een emissiereductiemodel met een concreet actieplan", klinkt het bij Boerenbond.