Het Vlaams Parlement zou normaal vanmiddag stemmen over het stikstofdecreet, met daarin de afspraken uit het stikstofakkoord dat de meerderheid heeft bereikt in november. Maar Groen vraagt om advies bij de Raad van State, en krijgt daarbij de steun van andere oppositiepartijen. Ten vroegste begin volgend jaar, na het advies, kan het Vlaams Parlement dan stemmen over het stikstofdecreet.