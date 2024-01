Toch komt volgens minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) het doel van een derde minder varkens in 2030 niet in het gedrang. Ze verwacht dat tegen het einde van de deadline om de activiteiten te stoppen, kort na de zomer, nog meer boeren het aanbod zullen aanvaarden.

Een tweede ronde werd in het najaar uitgeschreven en sluit vrijdag af. De teller staat daar op 155 dossiers. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) verwacht nog extra aanvragen in de laatste dagen. Net als in de eerste ronde is er dan een jaar tijd voor de boeren om het aanbod te aanvaarden en effectief de activiteiten te stoppen.