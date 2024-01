In 2020 stopte China de import van Belgisch varkensvlees nadat de Afrikaanse varkenspest uitbrak. Hoewel België z’n ziektevrije status in 2020 had herwonnen, was de export van varkensvlees naar China nog niet opnieuw opgestart. Daarop begonnen federaal minister van Landbouw David Clarinval en minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib intensieve onderhandelingen met het Aziatische land. Die onderhandelingen werpen nu hun vruchten af. België mag opnieuw varkensvlees exporteren naar China. Dat werd beslist tijdens het staatsbezoek van deze week. Dankzij dit akkoord krijgt de Belgische economie bovendien een flinke duw in de rug.