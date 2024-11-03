Vorig jaar ontving het boekenfestival een recordaantal van 53.600 bezoekers. Dit jaar neemt directeur Lore Vanaudenhove de fakkel over van Patrick Boeykens, die nog wel aan boord blijft als adviseur. Boektopia brengt opnieuw een reeks auteurs, makers en bekende gezichten uit het binnen- en buitenland samen in Kortrijk. Dit jaar maakt auteur Tom Lanoye voor de eerste keer zijn opwachting op het festival. Andere namen zijn Geert Mak, Lara Taveirne en Marieke De Maré en auteurs als JoJo Moyes, Toni Coppers, Jo Claes, Scarlett St. Clair, M.J. Arlidge, Helen Fields en J.D. Barker.

