Boekenfestival Boektopia strijkt van zaterdag 25 oktober tot en met zondag 2 november opnieuw neer in Kortrijk Xpo. Negen dagen lang verzamelen er honderden nationale en internationale auteurs en signeren ze er hun boeken. Daarnaast zijn er tal van voorstellingen, lezingen en live podcastopnames. Het wordt de eerste editie met Lore Vanaudenhove als directeur.
Vorig jaar ontving het boekenfestival een recordaantal van 53.600 bezoekers. Dit jaar neemt directeur Lore Vanaudenhove de fakkel over van Patrick Boeykens, die nog wel aan boord blijft als adviseur. Boektopia brengt opnieuw een reeks auteurs, makers en bekende gezichten uit het binnen- en buitenland samen in Kortrijk. Dit jaar maakt auteur Tom Lanoye voor de eerste keer zijn opwachting op het festival. Andere namen zijn Geert Mak, Lara Taveirne en Marieke De Maré en auteurs als JoJo Moyes, Toni Coppers, Jo Claes, Scarlett St. Clair, M.J. Arlidge, Helen Fields en J.D. Barker.
Debatten
Verder zijn ook jeugdschrijver Marc de Bel, K3, Bumba, Camille, Bluey en Timon Verbeeck van de partij. Voor de liefhebbers van non-fictie staan Arnout Hauben, Lieven Scheire, Jan Balliauw en Peter Vandermeersch op het programma. Verder vinden er ook debatten plaats rond geopolitieke thema's met onder meer Kathleen Van Brempt, Wouter Beke, Hans Diels en Jens Franssen. Verder maken ook Yves Lampaert, Annemie Struyf, Tom Helsen, Siska Schoeters en Caroline Darian, dochter van Gisèle Pelicot, hun opwachting.
Breed programma
"Boektopia biedt bewust een breed programma aan, van literaire parels over toegankelijke populaire fictie tot het nieuwste kookboek", zegt directeur Lore Vanaudenhove. "Boeken zijn er voor iedereen. En in een maatschappij die steeds sneller draait en waarin we overspoeld worden door digitale prikkels, is er niets zo waardevol als even verdwijnen in de pagina's van een boek."
