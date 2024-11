Het is duidelijk dat de bezoeker niet alleen komt om te kijken en in boeken te snuisteren. Wie naar Boektopia komt, koopt ook boeken. Gemiddeld gaat elke bezoeker met iets meer dan 2 boeken naar huis. Al meer dan 120.000 boeken zijn verkocht. De finale evaluatie wordt pas eind dit jaar gemaakt. Want ook de komende weken zullen er in de Vlaamse boekhandels nog boeken gekocht worden dankzij Boektopia. Elke bezoeker die voor minstens 40 euro kocht, kreeg een boekencheque van 10 euro, te verzilveren bij een van de leden van Boekhandels Vlaanderen in de komende weken.