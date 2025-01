Patrick Boeykens stopt als directeur van Boektopia en de Groep Algemene Uitgevers, zijn rol zal voor de boekenbeurs overgenomen worden door Lore Vanaudenhove. Boeykens blijft nog wel aan de slag als adviseur van de boekenbeurs.

Het evenement zal in 2025 nog zeker in Kortrijk doorgaan, voor de toekomstige jaren is er nog geen duidelijkheid.