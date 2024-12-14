Blankenberge is eerste V2G-stad: bijzondere laadpaal zet stroom van elektrische auto weer op net
De stad Blankenberge is symbolisch ingehuldigd als eerste V2G-stad van het land. Vehicle-to-Grid is een systeem waarmee de accu van een elektrisch voertuig energie kan terugleveren aan het elektriciteitsnet. Op de pier is zo'n aangepaste laadpaal in gebruik genomen.
Blankenberge is door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) geselecteerd als West-Vlaamse voorbeeldgemeente. Vooral het innovatieve Klimaatbedrijf Blankenberge gaf daarbij de doorslag. De stad heeft al een tijdje de ambitie om op termijn een klimaatneutrale stad te zien, 'Een stad zonder schoorstenen" noemen ze het officieel.
Grote projecten op til
Blankenberge heeft nog meer initiatieven aangekondigd die mee moeten helpen om de doelstellingen te halen. Zo komt er een zonnepark met 15.000 panelen op Groenwaecke. Dat moet aan het ziekenhuis AZ Zeno zowel elektriciteit als warmte leveren. Er moeten meer V2G-laadpalenn komen en de stad gaat haar gebouwen ook systematisch renoveren tot energiezuinige plaatsen.
"Met deze initiatieven bevestigt Blankenberge zijn rol als pionier in lokale klimaattransitie aan de Vlaamse kust," zegt schepen Mitch De Geest, ook voorzitter van het Klimaatbedrijf.