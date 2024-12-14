Blankenberge heeft nog meer initiatieven aangekondigd die mee moeten helpen om de doelstellingen te halen. Zo komt er een zonnepark met 15.000 panelen op Groenwaecke. Dat moet aan het ziekenhuis AZ Zeno zowel elektriciteit als warmte leveren. Er moeten meer V2G-laadpalenn komen en de stad gaat haar gebouwen ook systematisch renoveren tot energiezuinige plaatsen.

"Met deze initiatieven bevestigt Blankenberge zijn rol als pionier in lokale klimaattransitie aan de Vlaamse kust," zegt schepen Mitch De Geest, ook voorzitter van het Klimaatbedrijf.