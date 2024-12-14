17°C
Aanmelden
Nieuws
Blankenberge

Blan­ken­ber­ge is eer­ste V2G-stad: bij­zon­de­re laad­paal zet stroom van elek­tri­sche auto weer op net

Duurzaam Blankenberge 02

De stad Blankenberge is symbolisch ingehuldigd als eerste V2G-stad van het land. Vehicle-to-Grid is een systeem waarmee de accu van een elektrisch voertuig energie kan terugleveren aan het elektriciteitsnet. Op de pier is zo'n aangepaste laadpaal in gebruik genomen.

Duurzaam Blankenberge 03

Blankenberge is door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) geselecteerd als West-Vlaamse voorbeeldgemeente. Vooral het innovatieve Klimaatbedrijf Blankenberge gaf daarbij de doorslag. De stad heeft al een tijdje de ambitie om op termijn een klimaatneutrale stad te zien, 'Een stad zonder schoorstenen" noemen ze het officieel.

Grote projecten op til

Blankenberge heeft nog meer initiatieven aangekondigd die mee moeten helpen om de doelstellingen te halen. Zo komt er een zonnepark met 15.000 panelen op Groenwaecke. Dat moet aan het ziekenhuis AZ Zeno zowel elektriciteit als warmte leveren. Er moeten meer V2G-laadpalenn komen en de stad gaat haar gebouwen ook systematisch renoveren tot energiezuinige plaatsen.

"Met deze initiatieven bevestigt Blankenberge zijn rol als pionier in lokale klimaattransitie aan de Vlaamse kust," zegt schepen Mitch De Geest, ook voorzitter van het Klimaatbedrijf.

De redactie
Klimaat

Meest gelezen

Drone trompet 02
Nieuws

Drie jaar hinder en omrijden is voorbij: vandaag is trompetaansluiting volledig afgewerkt
Gewapende overval
Nieuws
Update

UPDATE: Dader gewapende overvallen in Ardooie is gevat
Clarebout 01
Nieuws
Update

Staking bij Clarebout Potatoes: werknemers willen deeltje van riant overnamebedrag

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Hoppe3

Klimaatverandering doet hoptelers zoeken naar duurzame en innovatieve oplossingen
315 BB RECHTS klimaatactivist

Brugse kilmaatactivist kleeft zich vast voor het Gravensteen in Gent
Klimaatneutraal beton Devagro

West-Vlaams bedrijf produceert als eerste klimaatneutraal beton
Klimaatactie poperinge 1

Minister moedigt jongeren in Poperinge aan voor klimaatactie #iktrekhetmijaan
Zwin wetlands

Zes jaar natuurherstel in het Zwin: succesverhaal voor biodiversiteit en klimaat
Aanplant Haag

Behaag RSL zorgt met actie voor meer groen in Roeselare
Aanmelden