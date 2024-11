“Lidl zet terecht in op dierenwelzijn. Klanten denken dan ook dat het door hen verkochte parkkonijn een ethisch verantwoorde keuze is, maar eigenlijk is het label hol en misleidend. De enige juiste keuze is konijn uit de winkelrekken weren,” stelt Lainé. Bite Back benadrukt dat de enige oplossing is om konijnenvlees volledig uit de winkelrekken te weren.

De dierenrechtenorganisatie hoopt met de acties in extra druk te zetten op Lidl België om hun beleid te herzien. Bite Back roept niet alleen Lidl, maar ook andere retailers op om geen konijnenvlees meer aan te bieden, en daarmee een statement te maken voor het dierenwelzijn.