"Dit is compleet nutteloos. Nog los van de kostprijs: het dient tot niets", zegt Geert Ampe van het actiecomité. "Vorig jaar werd al 1,15 miljoen euro geïnvesteerd in een brug die nu in vijf minuten open en dicht kan. Dit nieuwe project is dus overbodig."

De actievoerders uiten ook kritiek op het gebrek aan communicatie. "We zijn ongerust, want we horen niets. Provincieraadsleden zeggen dat ze volgen wat de deputatie beslist, maar bij de deputatie krijgen we geen antwoord", aldus Ampe.

De provincie neemt op donderdag een definitieve beslissing over het plan.