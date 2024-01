De inrichting van Bissegem Plage wordt mee gefinancierd door Natuur en Bos onder het thema ‘Vlaanderen is natuur’. Al het regenwater van de Driekerkenstraat (en omliggende straten) wordt daar opgevangen. Het gaat om twee bufferbekkens waarvan het ene overloopt in het andere. Het grootste van de twee zal nooit droog staan. Een vlonderpad en een houten terras boven het water maken de plek speciaal. Hier kan iedereen genieten van de rust en de passage van grote boten op de Leie. Op een groot deel van de site kunnen kinderen vrijuit ravotten en spelen. Dat is ook mogelijk in het kleinste bufferbekken.