Het initiatief voor deze geïntegreerde actie kwam van twee politiescholen. De West-Vlaamse Politieschool en politieschool PAULO zetten hun aspirant-inspecteurs, -hoofdinspecteurs en -commissarissen in om de actie mee voor te bereiden en uit te voeren. De aspiranten werden verspreid over de verschillende controlelocaties ingezet.



De actie werd geleid door de Coördinatie- en steundirecties van de Federale Politie. In totaal namen 35 lokale politiezones deel, zij zetten telkens één of meerdere controles op op hun grondgebied. Ze werden ondersteund door verschillende diensten van de Federale Politie, de Dienst Vreemdelingenzaken, de Douane en de Vlaamse Belastingdienst.