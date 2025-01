Een van de plaatsen waar de politie op grote schaal uitpakte, was de Condédreef in Kortrijk. Dat is een belangrijke weg waar het verkeer richting de E17 langsrijdt. Om gerichter te werken wordt de actie wel regelmatig verplaatst.

Volgens korpschef Filip Devriendt werden er mensen uit vijftien lokale zones ingezet. "We werken op vier zaken: Gerechtelijk in het kader van woninginbraken en voertuigen, bestuurlijk kijken we naar transmigratie en drug- en alcoholcontroles."