Wervik, waar het bijensymposium doorging, maakt deel uit van het West-Vlaams kruisbestuiversplan, dat nu een jaar bestaat. Gemeenten wisselen via dit plan kennis uit en organiseren acties om bijen te helpen. Maar de stad neemt ook al concrete maatregelen, zoals het inzaaien van bloemenmengsels en minder maaien. Dat roept soms kritiek op.

"Sommigen vinden het slordig als het gras niet kort gemaaid is", zegt Bercy Slegers, schepen van Milieu en Natuur in Wervik. "Maar we merken dat mensen het steeds meer beginnen te waarderen. Het is belangrijk om een balans te vinden. We kunnen bijvoorbeeld ook een strook naast de paden maaien en de rest laten staan."