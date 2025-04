Imkers voederen nu al bij, maar geen enkel product was zo volledig in voedingswaarde voor bijen als wat ze bij APIX ontwikkeld hebben. De testen zijn alvast positief. En de start-up van dit Wingense bedrijf is klaar om zijn vleugels uit te slaan, want wellicht zal de vraag groot zijn, verwachten ze hier. “Ons plan is om eind volgend jaar in de VS te lanceren. Daarvoor willen we een fabriek bouwen die duizenden tonnen van dit product kan produceren. In eerste instantie denken we aan België. Het is natuurlijk een wereldwijd probleem dus op termijn denken we in elke regio aan een lokale fabriek.”