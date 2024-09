De kleindochter van generaal Maczek is bij de onthulling van de gedenkplaat vanmorgen. Ze kent het verhaal van haar grootvader, die met zijn divisie in Ieper op zware weerstand stuitte van de Duitsers. Hij gebruikte ook geen zwaar materiaal, uit respect voor de stad die in de Eerste Wereldoorlog zwaar getroffen was. Maar in de jaren daarna sprak de generaal nog weinig over wat hij hier in de regio had meegemaakt.

Tijdens de bevrijding van Ieper sneuvelden 12 Polen.