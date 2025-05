Op camerabeelden is te zien hoe de vier mannen vannacht rond 3u30 het huis met geweld binnendringen. Volgens de zoon van de bewoner spraken de overvallers Frans en sloegen ze daarna op vlucht. "Ze waren al even in de tuin aanwezig", vertelt Jonas op sociale media. Hij is op zoek naar getuigen.

De politie bevestigt de feiten en onderzoekt de zaak aan de hand van de camerabeelden. Niemand geraakte gewond. Of de daders iets konden buitmaken, is voorlopig niet duidelijk.