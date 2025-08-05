De stad gaf nochtans een negatief advies. Ze is net als de buurt tegen omwille van de impact op het landschap en de nabijheid van woningen.

Buurtbewoners dienden meer dan 120 bezwaarschriften in en startten ook een petitie tegen de windmolen. Ze tekenen nu beroep aan tegen de beslissing van de minister. Ook de stad doet dat. Er lopen ook nog beroepsprocedures van de buurtbewoners tegen de vergunning voor vier andere turbines aan de andere kant van de E403. Kortrijk vecht daarvan één aan.