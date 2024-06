Belgische vissers mogen vier keer meer tong vangen in Ierse Zee

Eerder was vastgelegd dat de Belgische vissers dit jaar 62 ton tong zouden mogen ophalen (na 270 ton vorig jaar). Maar een recent wetenschappelijk rapport gaf aan dat het tongbestand in de Ierse Zee in een veel betere toestand verkeert dan eerder was aangenomen. Daarom werd afgesproken dat de Belgische vissers 281 ton tong mogen vangen, zo kondigde Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V) onlangs aan.