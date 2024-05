Voor 2024 werden eind vorig jaar drastisch vangstbeperkingen voor tong opgelegd. Er was grote ongerustheid over de zeetongpopulatie. Ten opzichte van 2023 mochten Belgische vissers daarom 60 procent minder tong uit de Noordzee vissen. En in de Ierse Zee, waar de Belgische vissers nog actiever zijn, daalde het quotum met 77 procent. Mogelijks is er nu een bijsturing in de maak. Toch voor de Ierse zee. Lies Vansteenbrugge, mariene bioloog ILVO Oostende: “Het zijn twee aparte visbestanden en vooral die tong in de Ierse Zee is heel belangrijk voor onze Belgische sector. Tong in de Noordzee is dan belangrijk voor onze kustvissers. Voor tong in de Noordzee zijn we vorig jaar blijkbaar iets te voorzichtig geweest in de vangstadviezen.