Het ziet er naar uit dat Belgische vissers dit jaar nog meer tong zullen kunnen vangen in de Ierse Zee. Minister van Visserij Hilde Crevits baseert zich daarvoor op een wetenschappelijk rapport over het tongbestand. Daaruit blijkt dat er meer tong in zee zit dan eerst werd gedacht. Daarom zou het visquotum voor tong verhoogd kunnen worden.