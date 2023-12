"Economisch is dat niet meer haalbaar. Er wordt met de wetenschapsadviezen geen rekening gehouden met wat de visser zelf ziet", zegt Geert De Groote, reder van Z.98 Windroos.

Dat vissers naar wetenschappers wijzen heeft dus een economische reden. Toch werkt het ILVO steeds meer met hen samen om zo precies mogelijk in te schatten hoeveel vis er is. “Als er minder tong zit, dan zijn onze wetenschappelijke aanbevelingen inderdaad laag. Je kan discussiëren of wetenschappers gelijk hebben en dat is lastig, maar we zien dat we er meestal vrij dicht bijzitten", zegt Hans Pollet, die al 33 jaar de visbestanden onderzoekt.