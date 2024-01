Overal in de provincie zijn strooiwagens uitgerukt, want met temperaturen die hooguit het vriespunt halen is er kans op gladheid. De eerste sneeuw is vanochtend in de regio Avelgem gevallen, maar ook centraler, in Roeselare bijvoorbeeld viel al winterse neerslag. Het kan nog de hele dag sneeuwen, afwachten hoeveel en waar precies.