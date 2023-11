Bedrijf plant bos aan in Jabbeke

En voedingssupplementenbedrijf IFF plant vandaag, met het voltallige kantoorteam, een nieuw bos in Jabbeke. Op een terrein van Natuurpunt. Het bedrijf wil duurzaam zijn en dat niet alleen in hun productie. Perer Accou, IFF: "In België hebben wij vier vestigingen, twee productie-eenheden. Naast Jabbeke één in Ieper, één in Brugge en ééntje in Olen. Specifiek waar we produceren willen we een minimale ecologische voetafdruk nalaten."