De bestuurder reed onder meer een fietser voorbij in de fietsstraat en dwong vier voetgangers op het zebrapad om weg te springen. De politie kon het voertuig even later tot stilstand brengen en controleerde de jonge bestuurder, die minder dan twee jaar zijn rijbewijs heeft. Hij reed met de wagen van zijn broer.

Camerabeelden toonden aan dat de man zijn voertuig amper onder controle had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken en de wagen werd bestuurlijk in beslag genomen en ondergebracht in de zogeheten ‘patserkooi’.