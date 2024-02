Het onderzoek werd in eerste instantie geleid door de ondertussen overleden onderzoeksrechter Marc Allegaert. Na zijn pensionering nam Filip Decorte de zaak over. De onderzoeksrechter merkte op dat Jill Himpe en haar moeder een camera en een systeem om de deur te barricaderen hadden voorzien. "Dat wijst er toch op dat men angstig was dat er zou ingebroken worden in die woning, om welke reden dan ook." Buurtbewoners kregen briefjes in de bus met de vraag om de politie te bellen als ze een Marokkaanse man opmerkten aan de woning.

Pas in mei 2020 liet O. via zijn advocaat weten dat hij die bewuste ochtend eerder ook al even gestopt was. "Hij heeft een braakliggend stuk grond aangewezen, ter hoogte van het station in Lauwe. Daar zou de eerste discussie volgens hem plaatsgevonden hebben." De beschuldigde gaf toe dat hij daar de polsen van zijn ex-vriendin vastbond. "Zij moet mogelijks doodsbang geweest zijn van hem. Dat is mogelijks te verklaren door het feit dat hij onder invloed was van alcohol en drugs."