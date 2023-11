Minou Esquenet, schepen van Patrimonium Brugge: "In augustus van dit jaar hebben we vastgesteld dat er een dakbalk doorgebogen was. Daarop hebben we meteen een stabiliteitsonderzoek laten uitvoeren. We hebben recent de resultaten van dat stabiliteitsonderzoek binnengekregen. Die resultaten zijn heel duidelijk: het gebouw is niet meer te redden, het is palliatief en dus gaan we het slopen. Wat nog resteert in het magazijn, gaan we op een veilige manier laten verwijderen door een gespecialiseerde firma. En wij gaan nu zoeken, met de dienst openbaar domein, hoe wij hun werking intussen zo goed, efficiënt en functioneel mogelijk kunnen garanderen."