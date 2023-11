De stad Brugge heeft en asbestprobleem in een opslagplaats van de stedelijke werkhuizen. Mensen die er jaren gewerkt hebben, zijn heel ongerust over hun gezondheid. De eerste staalnames waren al zeven jaar geleden. Nu een dakbalk gebroken is, is de situatie veel ernstiger en heeft de stad beslist om de met asbest vervuilde loods helemaal niet meer te gebruiken.