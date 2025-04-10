Het gaat om een 30-jarige technieker uit Hooglede, die aan de machines werkte op het moment van het ongeval.

De inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk werd ingeschakeld en kwam ter plaatse om een onderzoek op te starten. Ook het arbeidsauditoraat Gent voert een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Daarbij zal onder meer worden nagegaan of alle regels correct werden nageleefd.