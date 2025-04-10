Arbeider (30) uit Hooglede verliest onderarm na arbeidsongeval bij ArcelorMittal Gent
Archieffoto Belga
De arbeider die het voorbije weekend een zwaar arbeidsongeval heeft gehad in de Gentse staalfabriek van ArcelorMittal, is zijn volledige onderarm kwijt. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat.
Het ongeval vond plaats op 14 maart 2026 omstreeks 00.50 uur. De werknemer raakte met zijn onderarm klem in een transportband. Hij moest worden bevrijd, maar een amputatie kon niet worden vermeden. De brandweer, de MUG en de interne hulpdienst van ArcelorMittal kwamen ter plaatse om het slachtoffer te bevrijden, waarna hij met spoed werd overgebracht naar het UZ Gent.
Slachtoffer is West-Vlaming
Het gaat om een 30-jarige technieker uit Hooglede, die aan de machines werkte op het moment van het ongeval.
De inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk werd ingeschakeld en kwam ter plaatse om een onderzoek op te starten. Ook het arbeidsauditoraat Gent voert een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Daarbij zal onder meer worden nagegaan of alle regels correct werden nageleefd.