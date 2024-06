Maandag 3 juni is Wereldfietsdag. Naar aanleiding daarvan zetten de Fietsersbond en zijn Waalse tegenhanger de Gracq de fietsers in de bloemetjes met een applaus. Aan de drukste fietsroutes in ons land zullen enthousiaste 'applausteams' staan die de fietsers zullen aanmoedigen.