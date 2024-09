De oude hippodroom in Bredene is een stukje boeiende, maar vergeten streekgeschiedenis. Gebouwd in 1923, kwam er met de bommen van de Tweede Wereldoorlog een einde aan de mooie Bredense paardenkoers.

De heemkundigen willen de geschiedenis nieuw leven inblazen.

"Met een telefoon is het uiteraard heel gemakkelijk om ter plekke in de straten zelf wat zaken op te zoeken. Via onze website en via Faro. Je kunt de geschiedenis lezen op het moment dat je voor het gebouw staat. In Ter Cuere willen we absoluut met die nieuwe technieken bezig zijn, mee zijn en de mensen enthousiasmeren", vertelt Erwin Mahieu van Heemkundige kring Ter Cuere uit Bredene.