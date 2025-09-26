KUB Koercheval is traditioneel de openingskoers van Waregem Draaft. Het is een evenement dat probeert om de paardenkoers en de festivalsfeer samen te brengen. Het trekt zo jonger volk naar de hippodroom in Waregem met als doel de drafsport weer wat populair te maken.
Koercheval is een evenement waarbij De Porcherie en Waregem Draaft de handen in elkaar slaan om zo de paardensport te promoten bij de jongere generatie.
Lieven Lannoo, voorzitter Waregem Draaft: "We zijn er kleinschalig mee begonnen. Ik denk dat we op de goede weg zijn om er een heel mooi evenement van te maken. Het brengt eens de jeugd naar de rennen en zo tonen we toch dat er naast Waregem Koerse ook nog iets anders is in Waregem."
Sluiting hippodroom Kuurne
Die visibiliteit is belangrijk, want de drafsport staat onder druk. Het wordt steeds moeilijker en dat zette de recente sluiting van de hippodroom in Kuurne nog maar eens in de verf.
Lieven Lannoo, voorzitter Waregem Draaft: "De sport wordt niet beter door hippodrooms die sluiten, maar natuurlijk voor Waregem stad is dat wel beter. We gaan veel meer evenementen naar hier brengen. Daardoor heeft de stad Waregem beslist om te investeren in verlichting. Zodat we ook in de winter, het voorjaar en de herfst premium koersen kunnen geven omdat die meestal 's avonds doorgaan."
Waregem blijft doorgaan
In Waregem blijft de drafsport leven en dat is ook het belangrijkste doel van Waregem Draaft.
Lieven Lannoo, voorzitter Waregem Draaft: "Het bestaat al eeuwen, of toch een grote eeuw. Het hangt van ons af om het te doen blijven bestaan. Maar dat we moeten nadenken, vernieuwen, verjongen en op zoek gaan naar ander inkomen is een feit. Maar we gaan het niet laten kapot gaan."