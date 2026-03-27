De vzw Drafwedrennen sluit deze week de toegang tot de hippodroom van Kuurne volledig af. Eerder werden de drafwedstrijden al stopgezet omdat ze financieel niet langer haalbaar waren. De voorbije maanden bleef de piste nog open voor trainingen, op vraag van de gemeente, maar ook dat blijkt nu niet langer houdbaar.

“De sluiting van de piste voor training van drafpaarden per 1 april 2026 komt niet uit de lucht vallen”, zegt burgemeester van Kuurne Francis Benoit. “Er werd eind januari beslist dat de piste enkel kon openblijven als er een overnemer werd gevonden voor de uitbating van het trainingscentrum. Tot vandaag is die er niet.”