De hippodroom van Kuurne wordt vanaf 1 april ook voor trainingen van drafpaarden afgesloten. Na het stopzetten van de wedstrijden eerder dit jaar, valt daarmee definitief het doek over de activiteiten op de renbaan. Een overnemer vinden bleek niet mogelijk.
De vzw Drafwedrennen sluit deze week de toegang tot de hippodroom van Kuurne volledig af. Eerder werden de drafwedstrijden al stopgezet omdat ze financieel niet langer haalbaar waren. De voorbije maanden bleef de piste nog open voor trainingen, op vraag van de gemeente, maar ook dat blijkt nu niet langer houdbaar.
“De sluiting van de piste voor training van drafpaarden per 1 april 2026 komt niet uit de lucht vallen”, zegt burgemeester van Kuurne Francis Benoit. “Er werd eind januari beslist dat de piste enkel kon openblijven als er een overnemer werd gevonden voor de uitbating van het trainingscentrum. Tot vandaag is die er niet.”
De voorbije maanden liepen er nog gesprekken met mogelijke overnemers, maar die zijn intussen afgesprongen. Daardoor is het noodzakelijk om de piste te sluiten. Vanaf 1 juli komt de site opnieuw volledig in handen van het gemeentebestuur. Wat er nadien met de trainingsactiviteiten gebeurt, is nog onzeker. “De vraag is of er nog iemand bereid zal zijn om de trainingen te faciliteren. Ik vrees ervoor”, klinkt het bij de burgemeester.
Verhuist Mardi Gras naar Waregem?
Intussen zijn al enkele drafkoersen verhuisd naar de hippodroom van Waregem. Mogelijk volgen ook grote evenementen zoals Mardi Gras en de Grote Prijs Talpe, al is daarvoor extra infrastructuur zoals verlichting nodig.
Op langere termijn wil Kuurne de open ruimte van de hippodroom behouden, met aandacht voor sport, recreatie en natuur. Daarvoor werkt de gemeente samen met Leiedal aan een nieuwe invulling tegen 2028.