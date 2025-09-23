Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De paardenrennen in Kuurne leken door financiële problemen definitief voorbij, maar nu is er toch nog hoop. Er lopen namelijk gesprekken met investeerders die de activiteiten zouden willen overnemen. Dat bevestigt de vzw die de wedstrijden organiseerde.
De paardenrennen in Kuurne leken ten einde, maar misschien komt er toch nog een nieuw hoofdstuk. De vzw die de koersen organiseert, had eerder aangekondigd te stoppen. De infrastructuur is verouderd, er zijn steeds minder toeschouwers en financieel is het niet langer haalbaar. Door het stopzetten van de koersen werden de resterende zes wedstrijddagen van 2025 al verplaatst naar Waregem en Mons. Daarmee kwam een abrupt einde aan meer dan 60 jaar paardensport in Kuurne.
Drie investeerders
Toch is er nu een sprankeltje hoop. De vzw bevestigt dat er gesprekken lopen met een groep van drie investeerders die de activiteiten zouden willen overnemen. Wie die geïnteresseerden zijn, blijft voorlopig onduidelijk.
Of de hippodroom écht een tweede leven krijgt, zal afhangen van de lopende gesprekken.