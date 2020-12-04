18°C
Doek valt over paar­den­sport in Kuur­ne, bur­ge­mees­ter rea­geert verrast

Er zullen geen paardenkoersen meer georganiseerd worden op de renbaan van Kuurne. Het is financieel niet meer haalbaar, laat de voorzitter weten via de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen.

De resterende 6 dagen van de kalender 2025 zijn als volgt verdeeld: de zondagmiddagen van 12 oktober en 9 november zullen de races plaatsvinden in Waregem. De zondagmiddag van 14 december in Mons, de dinsdagavonden van 21 oktober, 25 november en 23 december zullen de races ook plaatsvinden in Mons.

Mardi-Gras meeting
Drafsport ervaart jaarlijkse hoogdag in hippodroom Kuurne

Oorzaak

Volgens de organisatie zijn er verschillende redenen. De infrastructuur is verouderd, er zijn te weinig premiumwedstrijden, dat zijn belangrijke internationale wedstrijden die niet verlieslatend zijn. Maar de vzw sneert ook naar de gemeente: “De noodzakelijke investeringen in infrastructuur blijven uit, het gemeentebestuur stelt zich niet langer op als betrouwbare of ondersteunende partner op. De VZW moet haar informatie uit de pers vernemen zoals de plannen voor bikepark, G-sport, zwembad op de site van de hippodroom. Tot op heden bleek echter geen van deze plannen of dromen realistisch of haalbaar. Wat zal de volgende droom zijn? Een golfterrein? ... dan is het begrijpelijk dat de motivatie en ambitie bij de vrijwilligers wegvallen.”

2020-12-04 00:00:00 - Kuurne krijgt allereerste bikepark van Vlaanderen
Kuurne krijgt allereerste bikepark van Vlaanderen

Burgemeester: "Verrast, en wat nu?"

En zo eindigt meer dan 60 jaar paardensport in Kuurne abrupt. De gemeente Kuurne had nog voor de zomer een contract afgesloten zodat er nog zeker twee jaar paardenrennen konden plaatsvinden. Dat het nu stopt, verrast de burgemeester. Francis Benoit, burgemeester Kuurne: "We wisten dat het economie geworden was, we wisten dat het hier in Kuurne financieel heel moeilijk werd. Maar we waren samen bezig aan een traject om te kijken naar de toekomst. Hoe konden we dit doen? Maar nu zeggen ze van vandaag op morgen dat de site is zoals ze is en wij stoppen ermee. Maar wat dan met de paardeneigenaars? Wat met de trainingen? Wat met het beheer van deze site? Ik ben vooral ook verontrust over de paardensport."

