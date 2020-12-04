En zo eindigt meer dan 60 jaar paardensport in Kuurne abrupt. De gemeente Kuurne had nog voor de zomer een contract afgesloten zodat er nog zeker twee jaar paardenrennen konden plaatsvinden. Dat het nu stopt, verrast de burgemeester. Francis Benoit, burgemeester Kuurne: "We wisten dat het economie geworden was, we wisten dat het hier in Kuurne financieel heel moeilijk werd. Maar we waren samen bezig aan een traject om te kijken naar de toekomst. Hoe konden we dit doen? Maar nu zeggen ze van vandaag op morgen dat de site is zoals ze is en wij stoppen ermee. Maar wat dan met de paardeneigenaars? Wat met de trainingen? Wat met het beheer van deze site? Ik ben vooral ook verontrust over de paardensport."

