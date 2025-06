Wie vandaag in Bredene passeerde, kon uitzonderlijk een blik werpen op de oude hippodroom. De site is normaal afgesloten omdat het deel uitmaakt van een Vlaams natuurreservaat. “De gronden zijn aangekocht door de Vlaamse overheid omwille van de natuurlijke rijkdom. Om die reden is het gebied niet toegankelijk voor het publiek”, legt Paul Lingier van Natuurpunt uit.