In de haven zouden bewegingen zijn met voertuigen, ter ondersteuning van de Amerikaanse troepen in Oost-Europa. De 'MV Cape Wrath' -letterlijk Kaap Woede- heeft een burgerbemanning en komt terug van een militaire operatie in Italië.

Het schip zou ruim 450 militaire voertuigen aan boord hebben. Die werden volgens Flows op treinen gezet met diverse bestemmingen in Oost- en Noord-Europa. Het is verder niet bekend welke operaties de 'MV Cape Wrath' in Zeebrugge uitvoert. Defensie kon donderdag erg weinig kwijt over de activiteiten.

Verder ligt de Amerikaanse 'Arc Indepence' momenteel in Zeebrugge. Het is niet bekend welke lading dat schip precies draagt. Ook in oktober meerden al twee Amerikaanse schepen met legermaterieel aan in Zeebrugge.