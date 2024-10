Wat het vliegtuig in Oostende komt doen kan de luchthaven van Oostende niet kwijt. "Iedereen kan hier landen en opstijgen," zegt woorvoerder Tom Rutsaert. "Voor de rest geven wij geen commentaar bij dit vliegtuig.

Een zoektocht op internet leert ons dat dat type vliegtuig bijzonder geschikt is als luchthospitaal, of voor het transport van medisch materiaal of evacuaties. Het vliegtuig is zelfs groot genoeg om een Chinook-helikopter te transporteren.

De Boeing C-17 Globemaster is 53 meter lang, heeft een spanwijdte van bijna 52 meter en haalt snelheden tot 1080 kilometer per uur.