“Op drukke momenten is het voor sommige mensen niet altijd vanzelfsprekend om met de fiets tussen ‘t Zand en de Markt te rijden. Om een vlotte fietsverbinding te garanderen, werden deze alternatieve fietsroutes opgesteld”, zegt burgemeester Dirk De fauw.



“Wie ‘t Zand of de Markt wil bereiken en daarbij geen tussenstop in de winkelstraten plant, kan kiezen voor deze routes om gemakkelijk en veilig op de bestemming aan te komen. Om de fietsers maximaal te ondersteunen, plaatsen we nu langs de twee routes borden in beide richtingen. Zo krijgen de fietsers er vier alternatieve routes bij.”