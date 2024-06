In de cafetaria zal je geen alcohol meer kunnen kopen, en ook tafelbier bestellen zoals op de geriatrie is ook verleden tijd. Het initiatief komt van het ziekenhuis zelf, omdat heel wat patiënten net door alcohol ziek zijn. Een glas drinken mag wel nog op de kraamafdeling en op de afdeling palliatieve zorg. Vanaf 1 april volgend jaar is alcohol verkopen in ziekenhuizen hoe dan ook verboden.