Het aantal rookpunten op campus Kennedylaan vermindert sterk: roken kan alleen nog in drie rookpunten buiten. Roken kan bovendien niet in zorguniform en niet met identificatiebadge van Az Groeninge. Het ziekenhuis ziet ook het uniform van onder andere externe ambulanciers als een zorguniform. AZ Groeninge stelt de e-sigaret gelijk aan een gewone sigaret. Hetzelfde beleid is hier dus ook van toepassing.