De politiezone VLAS heeft twee mannen opgepakt in Aalbeke dankzij de snelle melding van een alerte buurtbewoner. In hun wagen lag inbrekersmateriaal, waaronder handschoenen, een buff en schroevendraaiers. Beide verdachten zitten intussen in de gevangenis.
De buurtbewoner merkte het duo op in de nacht van vrijdag op zaterdag, in de Luingnestraat. Toen ze zagen dat ze betrapt waren, probeerden de mannen zich te verstoppen en vluchtten daarna met een wagen met Franse nummerplaat. Politiepatrouilles konden hen snel onderscheppen.
De verdachten, twee Roemenen zonder vaste verblijfplaats, werden aangehouden door de onderzoeksrechter. Eén van hen is gekend bij de Franse politie. Onderzocht wordt of ze ook betrokken zijn bij inbraakpogingen in Rollegem eerder deze week.
Met dank aan alerte buren
Volgens burgemeester Ruth Vandenberghe toont het incident het belang van burgeralertheid: “We zien dat meldingen van bewoners echt het verschil kunnen maken. De politie kon snel ingrijpen dankzij deze oproep.”