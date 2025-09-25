De buurtbewoner merkte het duo op in de nacht van vrijdag op zaterdag, in de Luingnestraat. Toen ze zagen dat ze betrapt waren, probeerden de mannen zich te verstoppen en vluchtten daarna met een wagen met Franse nummerplaat. Politiepatrouilles konden hen snel onderscheppen.

De verdachten, twee Roemenen zonder vaste verblijfplaats, werden aangehouden door de onderzoeksrechter. Eén van hen is gekend bij de Franse politie. Onderzocht wordt of ze ook betrokken zijn bij inbraakpogingen in Rollegem eerder deze week.

