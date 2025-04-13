10°C
Al 50 ske­let­ten ont­dekt bij opgra­vin­gen in Lom­bardsij­de: Wel­licht uit 17de eeuw’

In het centrum van Lombardsijde hebben archeologen al zo’n vijftig skeletten blootgelegd tijdens opgravingswerken naast de Onze-Lieve-Vrouw-Visitatiekerk. De resten dateren vermoedelijk uit de 17de eeuw. Uiteindelijk worden nog meer dan honderd bijkomende skeletten

In de Lombardsijdelaan, die al een tijd is afgesloten voor infrastructuurwerken, voeren archeologen momenteel een uitgebreid onderzoek uit. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt binnenkort de dorpsdoortocht, maar voor de werken bovengronds beginnen, wordt eerst de ondergrond onderzocht.

De opgravingen gebeuren naast de Onze-Lieve-Vrouw-Visitatiekerk, waar in vroegere eeuwen een groter kerkhof lag. “We zijn een oudere fase van het kerkhof aan het opgraven,” zegt archeoloog Jelle Defrancq van Group Monument. “Voorlopig komen er een vijftigtal skeletten tevoorschijn, maar we verwachten er zeker nog honderd tot honderdvijftig, als de bewaring zo goed blijft als nu.”

204 BB RECHTS opgravingenlombardsijde

Waardevolle info over het leven vroeger

Op basis van aangetroffen materiaal vermoeden de archeologen dat de resten uit de 17de eeuw stammen, al moet verder onderzoek dat bevestigen. De vondsten bieden volgens Defrancq waardevolle informatie over het vroegere leven in Lombardsijde. “Soms kun je op basis van ziektes op het skelet subtiele verschillen zien tussen groepen binnen een kerkhof of zelfs tussen dorpen. Met nauwgezet onderzoek kunnen we die verschillen misschien reconstrueren.”

De tijd dringt wel voor het team. Begin volgend jaar starten de effectieve wegenwerken, waardoor de opgravingen tegen dan afgerond moeten zijn.

