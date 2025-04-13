In de Lombardsijdelaan, die al een tijd is afgesloten voor infrastructuurwerken, voeren archeologen momenteel een uitgebreid onderzoek uit. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt binnenkort de dorpsdoortocht, maar voor de werken bovengronds beginnen, wordt eerst de ondergrond onderzocht.

De opgravingen gebeuren naast de Onze-Lieve-Vrouw-Visitatiekerk, waar in vroegere eeuwen een groter kerkhof lag. “We zijn een oudere fase van het kerkhof aan het opgraven,” zegt archeoloog Jelle Defrancq van Group Monument. “Voorlopig komen er een vijftigtal skeletten tevoorschijn, maar we verwachten er zeker nog honderd tot honderdvijftig, als de bewaring zo goed blijft als nu.”